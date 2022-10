Ben Broeders gaat in zee met Duplantis: "Ik ga niet opeens beginnen te springen zoals Mondo"

Steven Taeleman stond 14 jaar aan de zijde van Ben Broeders, maar de polsstokspringer had nood aan een nieuwe wind. "Als ik nog iets wil veranderen in mijn carrière, is het nu het moment", verklaart hij.

"De Olympische Spelen staan voor de deur en na 2024 zal het niet veel nut hebben om nog te wisselen. Ik had het gevoel dat ik misschien iets nieuws nodig had. Dit geeft me opnieuw motivatie om alles te geven."

Broeders sloot met een Belgisch record van 5,85 meter aan bij de wereldtop, maar op de grote kampioenschappen bleef hij op zijn honger zitten. Daar moeten de ouders van Duplantis hem nog een zetje geven.

"We gaan op een nieuwe manier grotendeels hetzelfde aanpakken", zegt hij. "Het is niet dat ik nu opeens ga beginnen te springen zoals Mondo. We gaan zoeken wat mij de laatste procentjes vooruit zal helpen. Daar is een frisse kijk goed voor."