Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in voetbal kunnen binnen 24 uur gratis naar psycholoog

3 op de 4 jonge sporters heeft al minstens één keer te maken gehad met ongewenst gedrag, zoals vernederingen, overdreven kritiek... Het voetbal vormt daarop geen uitzondering.

Afgelopen seizoen behandelde het meldpunt van Voetbal Vlaanderen enkele (zware) gevallen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Met het actieplan #doedegijdatthuisook wil Voetbal Vlaanderen zijn beleid aanscherpen.

Een raamovereenkomst met het adviescentrum voor welzijnszorg POBOS, dat een netwerk van zo'n 200 erkende klinische psychologen heeft, moet ervoor zorgen dat slachtoffers de juiste hulp krijgen.

"We nemen onze verantwoordelijkheid om hulpbehoevende leden na een incident te helpen door gratis psychologische bijstand aan te bieden", zegt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen.

De Aanspreekpersonen Integriteit (API) van de voetbalfederatie zullen kunnen beslissen welke slachtoffers in aanmerking komen voor psychologische bijstand. Dat kunnen slachtoffers van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag zijn, maar bijvoorbeeld ook scheidsrechters die slachtoffer zijn geworden van zware fysieke agressie.

"Door de samenwerking met POBOS kunnen we heel kort op de bal spelen en meteen de juiste psychologische bijstand verlenen aan mensen in nood. Binnen de 24 uur na het doorsturen van de melding zal het slachtoffer in kwestie bij een traumapsycholoog terecht kunnen”, besluit Ismail Eddegdag van Voetbal Vlaanderen.