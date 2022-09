Gisteren verklaarde burgemeester Willy Segers van Dilbeek in Sportweekend dat Remco Evenepoel, door zijn winst in de Vuelta, de titel van ereburger zal krijgen. Uiteraard is de winnaar van de Ronde Van Spanje niet de eerste renner die deze eer te beurt valt. Weet u van welke gemeeente volgende renners ereburger zijn?