Champions League-duel tussen Rangers en Napoli verhuist van dinsdag naar woensdag

Door de ceremoniële activiteiten na het overlijden van de Britse koningin Elizabeth is er dinsdag onvoldoende politie beschikbaar om de veiligheid rond de match op Ibrox te garanderen. Daardoor zal de match een dag later afgewerkt worden.

Rangers zal de tickets van de fans die woensdag niet aanwezig kunnen zijn terugbetalen. Die dag zullen trouwens geen supporters van Napoli in het stadion toegelaten worden. Om de sportieve integriteit te respecteren, is overeengekomen met de UEFA dat fans van Rangers evenmin de match in Napels kunnen bijwonen.



In Champions League-groep A verloor Rangers op de eerste speeldag met 4-0 van Ajax. Napoli was met 4-1 te sterk voor Liverpool.