Tramadol en Nairo Quintana: "Geen doping, maar het zou wel stimulerend werken"

"Het wordt soms misbruikt in de sport, maar het staat niet op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap WADA. Het is voor alle duidelijkheid geen doping, maar de Internationale Wielerunie UCI verbiedt het."

"Tramadol is in principe een hevige pijnstiller die therapeutisch vaak gebruikt wordt. Als je hevige pijn hebt, dan kan het wonderen doen", legt Van Eenoo uit.

"In september wordt de lijst herbekeken"

"Veel minder gevallen, felicitaties voor de UCI"

Tramadol is volgens Peter Van Eenoo "enkele dagen traceerbaar" en is ook "zeer makkelijk" op te sporen met één druppel bloed.

In maart 2019 stapte de UCI dus over naar een complete ban. "Een zware pijnstiller veroorzaakt vaak een verdovend en duizelig effect. In het peloton breng je dan jezelf en je collega's in gevaar."

"Toen Tramadol enkele jaren geleden nog veelvuldig werd gebruikt, waren er meer valpartijen. Kwatongen beweerden - het werd nooit ondubbelzinnig bewezen - dat die crashes te wijten waren aan Tramadol."

"Het was een groot probleem en we monitoren het nog altijd, maar we merken een geweldige achteruitgang in het aantal gevallen sinds de UCI de reglementen heeft aangepast. Hier moeten we hen dus feliciteren. De UCI erkent het probleem en ze hebben zelf opgetreden."

"Er zullen echter altijd mensen zijn die de regels niet volgen, maar dat doet geen afbreuk aan mijn overtuiging dat de wielersport zuiverder is dan twee decennia geleden."