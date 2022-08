Herinner jij je nog de fenomenale inspanning van Wout van Aert in de Tour op de slotklim naar Hautacam? 3 weken later zijn beelden opgedoken van de groene trui net nadat hij Tadej Pogacar uit de wielen had gereden. Ze tonen aan hoe tureluurs Van Aert zichzelf had gereden in dienst van Tour-winnaar Jonas Vingegaard.