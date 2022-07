Is Nairo Quintana een podiumkandidaat in de Tour? "Met hem weet je nooit"

Nairo Quintana kwam op de kasseien geen enkele keer in de problemen en finishte in Arenberg als 14e.

Gisteren deed de Colombiaan er nog een schepje bovenop. Quintana plaatste zich als 5e tussen de beste punchers in Longwy.

"Hij laat zien dat hij in vorm is", zegt ploegmaat Amaury Capiot (Arkéa-Samsic). "Dat geeft niet alleen hem, maar ook ons vertrouwen."

"Hij trekt tamelijk goed zijn plan. Dat hebben we ook gezien in de kasseirit. Of hij veeleisend is? Neen, helemaal niet."

Quintana staat momenteel 11e op 1'05" van Tadej Pogacar. De Colombiaan werd in 2013 en 2015 2e in de Tour. Is dat ook in deze editie mogelijk?

"Met hem weet je nooit. Hij won dit voorjaar enkele kleinere Franse rittenkoersen makkelijk. Als hij dat niveau 3 weken kan aanhouden, dan zal hij er dicht bij zijn."

"Het podium is een droom, maar dat spreken we nu nog niet uit. We wachten nog anderhalve week en dan zien we wel."