Ook de Vuelta daagt de ploegen uit met buitenlandse start: "Soms is het gekkenwerk"

Dat het peloton volgens een wielercliché een rondreizend circus is, wordt dit seizoen volop in de verf gezet.

Maandag is er al een eerste rustdag, al is het voor het hele peloton en de volgelingen een reisdag naar het Baskenland in Spanje.

Na de Grande Partenza en de Grand Départ is nu ook de Gran Salida er dit jaar eentje in het buitenland.

De collega's moeten nog wachten tot de renners zondagavond in Breda veilig over de finish zijn. "Dan vertrekken dus de lichtere vrachtwagens met de fietsen van die dag."

"We hebben nu het voordeel dat de start in Nederland is", vertelt Noël Vermeersch, mecanicien bij Lotto-Soudal. "Als er nog iets nodig is, dan kunnen we het snel bezorgen."

"Qua vermoeidheid weegt zoiets wel door"

Voor de renners staat er al snel een vliegreis naar Spanje op het menu, de personeelsleden moeten de logistieke uitdaging met iets minder comfort realiseren.

"Je moet even op je tanden bijten", zegt de mecanicien. "Je moet het met passie doen, want anders blijf je beter thuis. Soms is het gekkenwerk, maar we doen het graag."

Ploegleider Kurt Van de Wouwer erkent dat zo'n buitenlandse start het werk nog wat complexer maakt.

"Of we vloeken bij zo'n start in het buitenland? Dat is veel gezegd, maar qua vermoeidheid weegt zoiets wel door."

"We zijn een rondrijdend circus en dat vergt wel iets van je medewerkers, maar het zijn routiniers."

"De jongste jaren is zo'n start in het buitenland ook een gewoonte geworden. We moeten daar mee leren leven."