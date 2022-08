Fabio Van Den Bossche, 6e in omnium, baalt na klapband in afvallingsrace: "Heel frustrerend"

"Ik ben echt wel leeg", reageerde Van Den Bossche na een lange dag. Hij begon als derde aan de afsluitende puntenkoers, maar viel na een moedige wedstrijd uiteindelijk nog naast het podium.

"De wedstrijd lag vaak stil, waardoor we meer konden rusten en de koers ook harder werd. Dat is normaal gezien wel in mijn voordeel, maar de tank was redelijk leeg op het einde."



"Voor de start van de puntenkoers wisten we dat er nog heel veel mogelijk was. Het plan was om af en toe puntjes te sprokkelen bij de sprints, maar dat bleek vanaf het begin moeilijk. Vorig jaar stond ik op het podium, dus hoopte ik nu eigenlijk voor de titel te gaan."