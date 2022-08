Lotte Kopecky (4e) en Fabio Van Den Bossche (6e) vallen naast de medailles in het omnium

clock 20:10 20 uur 10. Grondin pakt Europese titel, Van Den Bossche 6e. De Pool Staniszewski is in het slot nog voorbij Van Den Bossche gegaan in de stand, onze landgenoot wordt 6e. De titel is voor de Fransman Grondin, die in de slotsprint net de Italiaan Consonni kon afhouden. . Grondin pakt Europese titel, Van Den Bossche 6e De Pool Staniszewski is in het slot nog voorbij Van Den Bossche gegaan in de stand, onze landgenoot wordt 6e. De titel is voor de Fransman Grondin, die in de slotsprint net de Italiaan Consonni kon afhouden.

clock 20:07 20 uur 07. Consonni, Grondin, Mora, Van Den Bossche en compagnie hebben hun bonusronde beet. Onze landgenoot gaat zal 4e of 5e worden. De slotsprint nadert.

clock 20:05 20 uur 05. Heijnen zakt erdoor, terwijl Mora en Consonni wegknallen. De twee rijden zich het pleuris om een ronde te pakken, maar krijgen het voorlopig niet rond. Ook Van Den Bossche komt na verloop bij de twee aansluiten.

clock 20:03 20 uur 03. Van Den Bossche bekijkt het vanop afstand, terwijl Mora, Consonni en Heijnen om het goud bikkelen. Zijn de medailles gaan vliegen? Nog 22 ronden.

clock 19:58 19 uur 58. De Nederlander Heijnen pakt een bonusronde en springt zo naar de kop. De kloof tussen het brons en Van Den Bossche bedraagt nu 8 punten. Het wordt lastig voor onze landgenoot, maar een medaille kan nog.

clock 19:56 19 uur 56. Met nog 55 ronden te gaan is alles nog speelbaar. Van Den Bossche staat op twee punten van het brons van Grondin, maar de Fransman koerst alert rond. Mora en Consonni hebben voorlopig goud en zilver vast.

clock 19:54 19 uur 54. Fabio straalt heel veel vertrouwen uit. Co-commentator Jules Hesters.

clock 19:51 19 uur 51. Van Den Bossche toont zich en probeert tot twee keer toe weg te springen, maar leider Mora reageert op alles dat beweegt. Die inspanning kunnen straks wel eens gaan doorwegen.

clock 19:50 19 uur 50. Dit is een razend spannende puntenkoers die nog heel veel richtingen uit kan. Renaat Schotte.

clock 19:48 19 uur 48. Bij de eerste sprints is Van Den Bossche nog niet rijkelijk beloond. De schade is wel beperkt, want onze landgenoot staat voorlopig vierde op 3 punten van het brons en op 7 punten van het zilver. De Spanjaard Mora leidt met 113 punten, maar de koers is nog lang.

clock 19:40 19 uur 40. De mannen zijn weg. 125 rondjes moeten er afgewerkt worden. Zorgt Van Den Bossche voor een nieuwe Belgische medaille in München?

clock 19:38 19 uur 38. Tijd voor Van Den Bossche. Er zit vertraging op het schema, dus de nummers volgen elkaar nu in sneltempo op. De mannen staan klaar om het slotnummer van hun omnium af te werken. Fabio Van Den Bossche heeft voorlopig brons in handen, maar in de afsluitende puntenkoers kan er nog veel gebeuren.

clock 19:32 19 uur 32. In de sprintfinale bij de vrouwen heeft wereldkampioene Emma Hinze de pistezaal uit zijn dak doen gaan. De thuisfavoriete kwam pas in de allerlaatste meters over de Franse Mathilde Gros, het verschil was hooguit enkele centimeters.

clock 19:29 19 uur 29. Correctie: Kopecky eindigt als 4e. De scoreborden in München wezen Kopecky als 5e aan, maar onze landgenote is wel degelijk als 4e geëindigd in het omnium. Ze eindigde voor de Nederlandse Van der Duin in de puntenkoers, wat doorslaggevend was voor het eindresultaat.

clock 19:25 19 uur 25. Barbieri pakt goud in het omnium, Kopecky wordt 5e. Het verhoopte mirakel is er niet gekomen, Lotte Kopecky eindigt 5e in het omnium, haar medailleteller blijft op twee. De Italiaanse Rachele Barbieri verraste in het slot nog de Franse Copponi en de Poolse Pikulik en pakt goud.

clock 19:22 19 uur 22. Het is Barbieri die nu zowaar zelf gaat aanvallen. In een mum van tijd snelt ze naar een bonusronde, waardoor ze zowaar aan de leiding komt. Daarmee geeft ze meteen ook het nekschot aan Kopecky, die nu zo goed als zeker buiten de medailles gaat vallen.

clock 19:18 19 uur 18. De Italiaanse Barbieri, op dit moment in het bezit van brons, volgt als een schaduw in het wiel van Kopecky. Kopecky zal straf uit de hoek moeten komen wil ze nog iets forceren.