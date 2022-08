Belgen Vlad Van Mechelen en Robbe Dhondt kiezen voor belofteploeg DSM: "Beste opleiding ter wereld"

Team DSM heeft de komst bekendgemaakt van 4 talenten in de opleidingsploeg. Onder hen ook 2 Belgen: Robbe Dhondt en Vlad Van Mechelen. "De ploeg was heel open over de dingen die al in de pers verschenen zijn", zegt Van Mechelen.

Vlad Van Mechelen is een van de dominante figuren in het juniorenpeloton dit jaar. Onze 18-jarige landgenoot is de regelmaat zelve met 25 top 10-plaatsen op 35 koersdagen. Tal van belofteteams trokken aan zijn mouw. Het was Team DSM dat aan het langste eind trok. "Omdat het gewoonweg een van de beste belofteploegen ter wereld is", verklaart Van Mechelen zijn keuze. "Het opleidingsteam van DSM heeft al veel talenten grootgebracht. De ploeg heeft dus heel veel ervaring met jonge renners. En ook belangrijk: ze geloven echt in mij."

Op vlak van materiaal, organisatie en begeleiding steekt de belofteploeg van DSM erbovenuit Robbe Dhondt

Robbe Dhondt is de andere Belg die een plekje in het Development Team van DSM versierde. Hij won dit jaar al een lastige etappe in het Baskenland en eindigde 4e op het EK voor junioren. "DSM was er al heel vroeg bij en biedt een betere opleiding dan andere belofteteams. Op vlak van materiaal bijvoorbeeld: zodra ik had getekend, kreeg ik ondersteuning", zegt Dhondt. "Ook op vlak van organisatie en begeleiding steekt de belofteploeg van DSM erbovenuit."

"De verhalen over ontevreden renners? Daar is over gesproken"

De voorbije jaren kwam de profploeg van DSM enkele keren in een slecht daglicht te staan door renners die hun contract vroegtijdig verbraken. "Maar daar maak ik me niet veel zorgen over", zegt Dhondt. "Bij elke ploeg zullen zich zulke taferelen afspelen. En over het Development Team van DSM heb ik nog niets slechts gelezen." "Voordat ik getekend heb, sprak ik met Henri Vandenabeele (renner van DSM). Hij is een verre buur van mij in Geraardsbergen en had enkel maar positieve dingen te vertellen over de werking." Ook Van Mechelen maakt zich geen zorgen. "DSM is heel open geweest over die verhalen. Ik mocht er hen zo veel vragen over stellen als ik wou." "Ik zou niet naar een ploeg gaan als het geen goede omgeving zou zijn", besluit Van Mechelen.