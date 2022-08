Engelse voetbalclub vernoemt tribune per ongeluk naar seriemoordenaar

De nieuwe sponsordeal met makelaarskantoor Gilbert & Rose moest Southend United een financieel duwtje in de rug geven, maar bezorgde de Engelse club uit de National League vooral het schaamrood op de wangen.

Ze hadden namelijk niet stilgestaan bij het samenvoegsel "Gilbert & Rose West Stand". Een pijnlijke nalatigheid, want de Britten denken niet meteen aan voetbal bij het horen van de naam Rose West.

Rose West is een seriemoordenaar die samen met haar man Fred in de jaren 70 en 80 zeker 9 jonge vrouwen heeft gemarteld en vermoord. In 1971 bracht ze ook haar 8-jarige stiefdochter om het leven.

De vrouw werd in 1994 gearresteerd en zit een levenslange celstraf uit voor de 10 moorden. Haar man pleegde zelfmoord in de gevangenis.

Southend, dat zaterdag het nieuwe seizoen op gang trapt, wil snel orde op zaken stellen. Het onderhandelt momenteel met zijn nieuwe sponsor of het "de woorden anders kan rangschikken", meldt een woordvoerder.