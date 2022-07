Everton-fan die Oekraïense vluchtelingen helpt, mag penalty trappen tegen Dinamo Kiev

Match for peace

Stratton is naar Polen gereisd om Oekraïners die weggevlucht zijn na de invasie door Rusland van goederen te voorzien.



Gisteravond stond hij op het einde van de partij - in spelersplunje - klaar om in te vallen voor de club van zijn hart. Everton-coach Frank Lampard gaf hem nog wat richtlijnen, waarna hij zijn elfmeter tegen het net trapte.



Stratton liep naar de tribune om te vieren en kreeg de felicitaties van zijn "teammaats".



Het doelpunt telde niet, de partij eindigde op 3-0. Volgens de club werd de wedstrijd rechtstreeks uitgezonden in Oekraïne. De opbrengst van de match gaat naar hulporganisaties die het Oekraïense volk helpen.



Dit was de eerste vredesmatch (match for peace) in Groot-Brittannië. Sinds de oorlog speelde Dinamo Kiev al gelijkaardige matchen in andere Europese landen.



In het publiek zaten ook 2.000 Oekraïense vluchtelingen die opgevangen werden in en om Merseyside. Zij kregen gratis tickets voor de partij.