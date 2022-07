Trossard toont zich met loepzuivere hattrick klaar voor nieuw seizoen met Brighton

De eerste opdracht in de Premier League voor Brighton is meteen pittig: Manchester United. Het kon dus wel wat vertrouwen gebruiken in zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van het seizoen.

De Engelse eersteklasser veegde Espanyol volledig van de mat. In de eerste helft bleef de schade nog beperkt met één goal van Webster, maar na de pauze brak de Spaanse dijk.

Dunk verkocht Espanyol een tweede dreun bij de start van de tweede helft en dan rook Leandro Trossard bloed. In amper een kwartier tijd maakte hij indruk met een zuivere hattrick. Espanyol kon zijn blazoen nog een beetje oppoetsen met de 5-1.

Crystal Palace won zijn laatste oefenwedstrijd tegen Montpellier met 4-2. Aan de rust had Palace zijn schaapjes al op het droge na treffers van Wilfried Zaha en Odsonne Edouard (2x). Christian Benteke bleef aan de bank van de thuisploeg gekluisterd. Crystal Palace opent vrijdag de eerste speeldag in de Premier League tegen Arsenal.