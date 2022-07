Luister naar de laatste aflevering van Kopman: de prijzen zijn verdeeld, tijd voor een terugblik

Het doek is gevallen. Meer dan 55.000 wielermanagers keken gisterenavond in spanning naar het resultaat van hun Tourmanager-ploeg. In de laatste aflevering van Kopman blikt Tess Elst samen met de specialisten van De Lead-Out terug op een mooie editie. Niet al hun tips draaiden goed uit, maar het was wel weer dolle pret.