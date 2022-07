Wout van Aert sleept groene trui in de wacht: "Een fantastisch gevoel"

Wout van Aert stapte met een kamerbrede glimlach het podium op de Champs Elysées op. Zijn groene missie heeft de renner van Jumbo-Visma met succes afgesloten. "Het is een fantastisch gevoel. Niet alleen het groen winnen, maar ook het geel binnen halen met de ploeg was speciaal om mee te maken", aldus Van Aert.

"Voor mij was het niet veel anders dan in andere Tours, qua stress. Ik moest natuurlijk bezig zijn met die punten binnen halen. Ik koers altijd met de mentaliteit om er altijd voor te gaan. We wisten dat er in de eerste week veel punten lagen om te pakken. Dat heeft eigenlijk wel goed gewerkt."



Van Aert zat zo goed als altijd in het offensief in deze Tour. "Zo vaak aanvallen was aanvankelijk wel mijn idee omdat ik heel graag aanvallend wil koersen. Maar dat behoorde wel tot het plan van de ploeg. Ik denk dat we er op die manier een heel mooie Tour van hebben gemaakt. Toch een succesvolle Tour."

Zeker weten. Want naast het groen pakte Van Aert ook drie etappezeges. Gaat hij dan volgend jaar opnieuw voor de groene trui? "Geen idee. Ik ben iemand die zich graag nieuwe doelen stelt."