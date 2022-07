Meesseman en Allemand blinken uit bij 21e overwinning voor Chicago

Naast 13 punten kwam Meesseman ook tot 9 assists (een seizoensrecord) en 5 rebounds. De 13 punten van Allemand waren ook een seizoensbeste, zij maakte er 11 van in het vierde quarter. Allemand stond voor de 3e keer op een rij in de basis, omdat Courtney Vandersloot ontbreekt door een hersenschudding.



Allemand legde de zege vast met een 3-punter, een lay-up en 3 vrijworpen.



7.014 toeschouwers in de Wintrust Arena zagen ook 6 assists voor Allemand. Topschutter bij Chicago was Kahleah Copper met 19 punten, Candace Parker kwam tot 14 punten en 10 rebounds. Topschutter van de avond was wel Arike Ogunbowale, maar tevergeefs, met 28 punten.



Chicago Sky heeft zich al geplaatst voor de play-offs, met 21 overwinningen tegen 6 nederlagen. In de nacht van zaterdag op zondag bekampen Meesseman en Allemand New York (11e en voorlaatste met 9 overwinningen tegen 17 nederlagen).



Met 11 zeges in 12 duels is Chicago op dreef. Meesseman kwam in de laatste 3 duels tot gemiddeld 17,3 punten, 7,7 rebounds en 7, 3 assists. Tegen New York Liberty kwam de Belgian Cat in 2 duels dit seizoen tot 30 punten en 17 rebounds.