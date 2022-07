De Denen heersen in de Tour: "Een geheim? Ik weet niet of dat er is"

Dinsdag Magnus Cort (EF-EasyPost), woensdag Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en vrijdag Mads Pedersen (Trek-Segafredo): de Deense wielerfans komen deze week champagneglazen tekort om de overwinningen te vieren.

3 ritzeges in 4 dagen en uiteraard het geel van Vingegaard onderstrepen de Deense hoogconjunctuur, een sprookje dat 2 weken geleden begon met de enthousiaste Grand Départ in Kopenhagen.

"Wat ons geheim is? Ik weet niet of er een geheim is", lachte Magnus Cort vanmiddag bij de start in Saint-Etienne.

"We hebben veel sterke profrenners. Geen enkele ritwinnaar in deze Tour kan een verrassing zijn."

"Maar het gaat wel op 3 verschillende renners en er staat een Deen in het geel: dat is wel uniek."

Zo'n nationale serie zie je niet te vaak in de Tour. In 2016 was er een Brits drieluik dankzij achtereenvolgens Mark Cavendish, Stephen Cummings en Chris Froome.

Cort nam de openingsdans deze week voor zijn rekening nadat hij de Deense dagen met zijn bolletjesavonturen al gekleurd had.

"Ik zie zelf nu wel een beetje af", toont hij de keerzijde van de medaille. "Ik heb veel energie gespendeerd in de eerste dagen en afgelopen dinsdag."