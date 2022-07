Nederland blijft in de klappen delen op EK: Van Veenendaal haakt af met schouderblessure

Van Veenendaal liep de schouderblessure op in de beginfase van de eerste groepswedstrijd tegen Zweden. Ze kwam in botsing met Stefanie van der Gragt en Lynn Wilms en blesseerde daarbij haar rechterschouder.

De doelvrouw zal niet meer in actie komen op dit EK en keert nu terug naar Nederland. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er juist aan de hand is met haar schouder.

"Het is verschrikkelijk nieuws", reageerde bondscoach Mark Parons. "Natuurlijk allereerst voor Sari, maar daarnaast ook voor ons hele team. Sari is veel meer dan een speler van onze selectie. Ze is onze aanvoerder en een hele belangrijke leider. We gaan haar enorm missen."



Jacintha Weimar is als haar vervanger opgeroepen. De doelvrouw van Feyenoord stond op de stand-by lijst en de UEFA-regelgeving schrijft voor dat keepers, in tegenstelling tot veldspelers, tijdens het toernooi bij een aantoonbare blessure vervangen mogen worden.

Naast Van Veenendaal en Groenen zagen de Oranje Leeuwinnen eerder ook al verdedigster Aniek Nouwen en draaischijf Danielle van de Donk uitvallen. Nouwen blijft wel bij de selectie, maar zal niet fit raken voor de volgende groepswedstrijd tegen Portugal.