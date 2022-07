"Kopecky was nog niet indrukwekkend in de Giro, hopelijk bouwt ze er op naar de Tour"

Lotte Kopecky eindigde al één keer tweede en twee keer vierde in de Giro Donne, maar een 5e zege van 2022 zat er nog niet in.

"Ze is nog niet indrukwekkend", zegt Marijn de Vries in Vive le Vélo. "Ze lijkt net wat de scherpte te missen van het voorjaar (toen ze Strade Bianche en de Ronde won)."



"Ze behaalde al een paar ereplaatsen, maar dat was telkens wel in etappes die ze had kunnen winnen als ze op haar scherpst was."

"Ik hoop natuurlijk dat ze deze Giro Donne gebruikt als opbouw naar de Tour de France Femmes en ze straks daar wél scherp aan de start staat."

"Kopecky heeft natuurlijk haar oog laten vallen op het geel op de Champs Elysées. Ik hoop ook dat ze nog een stapje zet, omdat ik wil dat Annemiek van Vleuten zoveel mogelijk weerstand krijgt."