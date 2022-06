James Harden licht optie niet bij Philadelphia, maar wil wel blijven

Vanaf vandaag (30 juni) mogen teams in de NBA onderhandelingen opstarten met free agents, vrije spelers die geen contract meer hebben. James Harden is dit jaar wellicht de grootste naam in die situatie, nadat hij besloot de optie in zijn contract voor een extra jaar bij Philadelphia niet te lichten.

Harden zou echter niet van plan zijn om al na een paar maanden zijn koffers te pakken in Philadelphia. De optie niet lichten is vooral een manier om de 76ers de financiële mogelijkheid te bieden makkelijker versterkingen aan te trekken, die nodig zijn om volgend seizoen een echte titelkandidaat te zijn.

Vooral de naam van Miami forward P.J. Tucker valt. De verwachting is dat Harden nadien een nieuw contract afsluit in Philadelphia. Harden werd al drie keer topschutter in de NBA.