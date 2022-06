Sterke Emma Meesseman helpt Chicago Sky aan buzzeroverwinning met assist

Chicago Sky heeft een spannend duel tegen staartploeg Minnesota Lynx tot een goed einde gebracht (88-85). Emma Meesseman had een belangrijke bijdrage met 15 punten. De matchwinnaar was evenwel Courtney Vandersloot. Die had 18 punten en hield met een driepunter "at the buzzer" de zege thuis. De assist was van Meesseman.