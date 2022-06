Wout van Aert feliciteert Tim Merlier met speelse knipoog: "Hij heeft geluk dat ik geblesseerd ben"

Wout van Aert moest het BK in Middelkerke vanuit zijn zetel bekijken. Hij zag hoe Tim Merlier hem opvolgde op de erelijst.

Van Aert en Merlier hebben een verleden in het veldrijden. Op Instagram herinnert Van Aert zijn voormalige ploegmaat aan een filmpje van een trainingskamp uit 2016.

Hierin trekken de twee toenmalige Crelan-renners een sprintje en zien we hoe Merlier moet passen. "Dat ie geluk heeft dat ik geblesseerd ben", voegt Van Aert eraan toe, uiteraard met een smiley. Waarna toch ook nog: "Proficiat, maat!"

Merlier had zijn revanche voor dat gemiste sprintje uit 2016 al eerder genomen. In 2019 werd hij Belgisch kampioen door in de sprint Van Aert te verslaan.