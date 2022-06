Julie Vanloo: "Zo'n machtige week! Dit had eeuwig mogen blijven duren"

"Het plan was om China te laten shotten, want die vlogen er dit toernooi allemaal naast. Maar nu knalden ze alles binnen. Doeme, toch!"

"Met 4 was het misschien anders geweest, maar daar kan ik nu niet over nadenken. Ik zie bijna zwart voor mijn ogen."

"Daardoor miste ik shots die ik tegen Brazilië niet miste. Ik zat niet meer fris in mijn hoofd, ik zit in de extreem rode zone."

Julie Vanloo was duidelijk even van de kaart na de match tegen China. "Ik ben superteleurgesteld, maar ook stikkapot."

"We mogen trots zijn op ons parcours"

Het WK in eigen land was in ieder geval een prachtige herinnering voor Vanloo. "We hebben een mooi parcours afgelegd, we mogen trots zijn."

"Het was een machtige week, het is zó jammer dat het al voorbij is, want ik heb er zó van genoten om voor mijn familie en vrienden te kunnen spelen. De Belgische steun was ook dik in orde. Deze week had eeuwig mogen blijven duren."