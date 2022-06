Historisch akkoord: Waasland-Beveren wordt weer SK Beveren

De twee partijen spreken in een gezamenlijk persbericht van "een belangrijke eerste stap". Een bijzondere algemene vergadering van vzw KSK Beveren keurde gisteren de samenwerking goed, in aanwezigheid van Waasland-Beveren-CEO Antoine Gobinn en -voorzitter Jo Van Moer.



Er wordt niet alleen samengewerkt, maar er is ook een definitieve regeling over enerzijds het stamnummer 2300 en anderzijds het gebruik van de naam en logo van (K)SK Beveren.



Vanaf het seizoen 2022-2023 zullen beide clubs in hun respectievelijke competities aantreden met het historische logo van KSK Beveren: K.V.R.S. Waasland-SK Beveren zal als SK Beveren aantreden in de Pro League 1B, onder stamnummer 4068; Supporterskring Beveren zal aantreden als KSK Beveren in 1ste Provinciale Oost-Vlaanderen, onder het historische stamnummer 2300.



De clubs zullen voortaan een gedeeld gebruiksrecht hebben op de merkrechten van KSK Beveren. Beide clubs willen op die manier "de identiteit en geschiedenis van de Beverse voetbaltrots ten volle doen herleven in een zo breed mogelijke gemeenschap van supporters".



Waasland-Beveren en SK Beveren zullen gaan samenwerken op organisatorisch, logistiek en commercieel vlak. "Zo zullen er gezamenlijke evenementen worden georganiseerd en zullen de krachten gebundeld worden voor sociale projecten ten dienste van de gemeenschap."



Het toenaderingtraject zal minstens 5 jaar duren. Het doel is beide clubs "op organische en geleidelijke wijze dichter bij elkaar te brengen".



"De ultieme betrachting is om het Beverse voetbal opnieuw onder 1 vlag samen te brengen op de Freethiel, onder stamnummer 2300, met de historische kleuren en het historische logo van KSK Beveren", beëindigen alle partijen het persbericht.