SK Lommel trekt Steve Bould (ex-Arsenal) aan als nieuwe hoofdtrainer

Steve Bould krijgt bij Lommel de eerste keer een kans als hoofdcoach bij het eerste elftal van een ploeg. In het verleden was hij actief bij Arsenal als coach van de beloften en als assistent van Arsène Wenger.

Ook als speler was Bould actief bij Arsenal. De voormalige verdediger is een clubicoon van Arsenal. Als speler veroverde hij met de Gunners drie titels, twee FA Cup's en één League Cup. In 1998 pakte hij de dubbel, met winst in zowel de Premier League als de FA Cup. Na zijn spelerspensioen in 2000 werd hij trainer.

"Ik ben verheugd om me aan te sluiten bij Lommel SK binnen de City Football Group en om te werken met zo'n getalenteerde groep spelers", zei Bould in een eerste reactie. "Het is een geweldige tijd om bij de club te komen en deel uit te maken van een spannende reis in de komende jaren."

Lommel eindigde in 1B op een 6e plaats. Met de Engelsen Liam Manning en Brian Eastick, de Nederlanders Peter van der Veen en Patrick Greveraars en de Braziliaan Luiz Felipe zaten er doorheen het seizoen liefst vijf hoofdcoaches op de bank.