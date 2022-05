FC Dender pakt de titel in 1e Nationale en maakt 1B compleet

De strijd om de promotie gebeurde op het scherpst van de snee. Dender en Luik waren de enige teams die in aanmerking kwamen, omdat Dessel en Knokke geen licentie voor 1B hebben.



Vorige zondag zag het er nog helemaal anders uit. Dender verloor op het veld van Luik met 1-0 en verloor zo zijn leidersplaats aan Luik. Dan was Dender enkel gepromoveerd, als Luik op de slotdag gelijkspeelde in Knokke en het zelf won.



Maar toen kwam op maandag de groene tafel. Het Sportcomité zette een 3-0-zege van Luik thuis tegen Dender in de reguliere competitie op 27 maart om in een 0-5-forfaitnederlaag, omdat Luik toen maar 1 U21-speler op het wedstrijdblad had gezet in plaats van de verplichte twee.





Luik beëindigde de reguliere competitie als eerste met 50 punten, voor Knokke en Dessel met allebei 48, Dender greep als 4e met 46 punten het laatste play-offticket. Door de beslissing van het Sportcomité wisselde de eindstand: Dender 49 punten, Luik op 47.



Ook de stand van de play-offs veranderde. Dender begon met 1 punt meer aan de slotdag dan Luik. Luik was verontwaardigd en wilde alle mogelijke beroepsprocedures volgen.



Door de sportieve afloop gisteren (winst voor Dender, verlies voor Luik) maakt de uitspraak en het beroep in de zaak rond de forfaitzege van Luik echter niet meer uit. "In alle scenario's is FC kampioen", luidt het op de website van Dender, de ploeg van coach Regi Van Acker pakte 15 op 18 in de eindronde.