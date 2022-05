Frank Raes situeert Courtois in de Belgische keepershistorie: "Thibaut sowieso de compleetste"

De masterclass van Thibaut Courtois in de Champions League-finale heeft vele monden doen openvallen. Ook die van voetbalcommentator Frank Raes. Met al zijn ervaring als voetbalvolger, is hij de geschikte man om de prestaties van Courtois te plaatsen in de Belgische keepershistorie.

"Al heel het seizoen gooien ze in de kranten met superlatieven naar het hoofd van Courtois", begint Frank Raes zijn verhaal. "Na zaterdag hebben ze moeten zoeken om dat nog tot in de tweede of derde macht te verheffen." "Hij heeft nu echt wel bewezen dat hij de beste van de wereld is. Het straffe is natuurlijk dat hij het op het allerhoogste niveau toont. Als je die prestatie tegen pakweg Leganes neerzet, valt dat tussen de plooien", zegt Raes. Sommigen zullen zaterdag misschien onbewust even hebben teruggedacht aan het WK '94 waar Preud'homme een vergelijkbare topprestatie neerzette tegen Nederland. "Ook die prestatie is zo memorabel omdat het op een WK was en iedereen het gezien had. Bijna heel de carrière van Preud'homme hangt op aan die match." De huidige tijd is anders volgens Raes: "Nu zien we veel meer. Zelfs als Courtois op training iemand door de benen speelt, hebben we het dankzij de sociale media allemaal gezien. Dat zorgt natuurlijk ook voor meer druk, want elk foutje wordt opgemerkt."

De match van Preud'homme op het WK '94:

Christian Piot, de vergeten Standard-doelman

Ons land heeft een geschiedenis van goede keepers. Denk maar aan Jean-Marie Pfaff en Michel Preud'homme. "Dat was natuurlijk een andere tijd, dus het is moeilijk te vergelijken. In de jaren 60 en 70 waren er veel kleine, katachtige keepers. Preud'homme is daar een afstammeling van, en ook Pfaff was niet de grootste", zegt Raes. "Preud'homme was een echte lijnkeeper met hele goeie voeten. Hij heeft bij Mechelen zelfs eens als veldspeler gespeeld toen ze al kampioen waren." "Pfaff was een robuuste keeper die soms boven zichzelf kon uitstijgen. Voor mij liggen Preud'homme en hij dicht bij elkaar." Raes denkt ook nog aan een andere Belgische topkeeper: "Christian Piot staat voor mij zeker ook op het niveau van Pfaff en Preud'homme. Hij was de voorganger van Pfaff bij de nationale ploeg, maar durft wel eens vergeten te worden." "Piot was een hele mooie keeper met een stevig lijf. Daar had je als speler schrik van. Bovendien had hij een uitstekende linker. Hij trapte zelfs de strafschoppen. Na zijn carrière is Piot religieuze souvenirs gaan verkopen in Banneux, een bedevaarstoord in Luik", zegt Raes over de voormalige Standard-keeper.

Christian Piot met Jean-Marie Pfaff.

Courtois is de compleetste

Maar de beste Belgische keeper ooit is nu toch Courtois vindt Raes: "De anderen hebben natuurlijk nooit de Champions League gewonnen, maar Courtois is ook de compleetste. Hij is groot, soepel, heeft goede voeten en heeft een enorme mentale kracht." "Het is indrukwekkend hoe zelfbewust Courtois is, bijna angstaanjagend. Hij is niet uit zijn evenwicht te halen." "Wat opvalt is dat hij nooit ergens tweede keeper is geweest. Bij Genk stond hij meteen in de ploeg, bij Atletico ook. En toen hij bij Chelsea en Real aankwam, werden Chech en Navas meteen aan de kant geschoven. Dat zijn toch ook geen sukkelaars."

Ik hoor mensen die zeggen dat Lev Jasjin de beste keeper allertijden is, maar op een paar interlands na, zag nooit iemand hem spelen. Frank Raes