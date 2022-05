Zorgen in Frankrijk na chaos rond Stade de France: "Een schande, we zijn niet klaar voor de Olympische Spelen"

"We zijn niet klaar voor de Olympische Spelen"

De wedstrijd begon ruim een half uur later dan gepland, omdat duizenden Engelse supporters het stadion niet in kwamen. De politie zette traangas in toen sommige voetbalfans over de hekken rond het stadion klommen en zo naar binnen wisten te dringen.

"Een schande voor Frankrijk", schrijft de voormalige presidentskandidaat Nicolas Dupont-Aignan op Twitter. Nathalie Loiseau, een Française die namens de partij van president Emmanuel Macron in het Europees Parlement zit, deelde op Twitter TV-beelden van de ongeregeldheden.

"Een constatering: we zijn nog niet klaar voor de Spelen van Parijs 2024. Wat ik hoop: dat we ons hiervan nu bewust zijn en dat de staat, de stad en de organisatoren echt samen gaan optrekken."