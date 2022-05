Broer van Liverpool-verdediger moest vluchten uit chaos rond stadion: "Een finale onwaardig!"

Marvin, de broer van Joël Matip, moest samen met zijn zwangere vrouw wegvluchten uit de gevaarlijke situatie rond het stadion. Ze zochten hun toevlucht in een nabijgelegen restaurant.

"De organisatie in en rond het stadion is een finale onwaardig", vertelde hij tegenover buitenlandse media. "Traangas gebruiken bij kinderen en fans die niet betrokken zijn, is ronduit gevaarlijk."

Op beelden die circuleren op sociale media is inderdaad te zien dat ook kinderen traangas in de ogen kregen.