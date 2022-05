Finale Champions League: "Op een bepaald moment is het geluk van Real toch opgebruikt?"

In 2018 stonden de twee ploegen al eens over elkaar in de finale van de Champions League. Hoe zal deze finale verschillen van die van 4 jaar geleden?

"Liverpool is nu beter dan in 2018 en Real is minder dan toen", vertelt Peter Vandenbempt in De Tribune. "De krachtsverhoudingen liggen in de lijn van PSG-Real en City-Real. Wat mij betreft is Liverpool dus de favoriet."

Kan Real ook terugkomen tegen Liverpool zoals ze dat deden tegen PSG en City?

"Ik weet niet of de klopgeesten van Bernabeu kunnen reizen", zegt Vandenbempt. "Alle geweldige comebacks van Real hebben namelijk plaatsgevonden in Madrid. Eens ze weg zijn van dat magische, mythische huis in Madrid, kunnen ze dan nog door hogere krachten geholpen worden?"

"Na PSG, Chelsea en City kan zo'n scenario zich toch niet nog een vierde keer voordoen?", vraagt Nzeyimana zich luidop af. "Liverpool lijkt me trouwens- mede dankzij de "Klopp-geest" naast hun zijlijn - veel sterker op hun benen te staan."