Liverpool wil een onderzoek na chaos voor aftrap CL-finale: "Fans zouden dit soort scènes niet mogen meemaken"

Ook verliezend finalist Liverpool heeft ondertussen gereageerd op wat zich voor de aftrap van de CL-finale afspeelde. "We zijn enorm teleurgesteld over de problemen voor de aftrap en de inbreuken op de veiligheidsperimeter waar onze supporters mee te maken hebben gekregen", laat de club weten in een statement.

"Dit was de grootste wedstrijd in het Europese voetbal. Fans zouden dit soort scènes niet mogen meemaken. We hebben een officieel onderzoek aangevraagd om te achterhalen wat de oorzaken van deze onaanvaardbare problemen waren."