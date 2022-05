Van veelbesproken erehaag tot blik op toekomst: 4 redenen om toch naar de slotspeeldag te kijken

Afscheid van smaakmakers en coaches

Geniet ervan nu het nog kan. De slotspeeldag is voor veel spelers en trainers ook een "Last Dance". Bij de coaches is dat al sowieso het geval voor Alfred Schreuder (Club Brugge) en Wouter Vranchen (KV Mechelen). Wellicht is het ook voor Brian Priske (Antwerp) einde verhaal na dit seizoen.

Ook enkele smaakmakers zullen misschien een traantje moeten wegpinken. Deniz Undav zwaait na een droomseizoen Union uit - hij trekt straks naar Brighton. En ziet Jan Breydel straks Charles De Ketelaere, Noa Lang en Ruud Vormer voor het laatst aan het werk?

Voor Anderlecht-spitsen Christian Kouamé en Joshua Zirkzee ligt de toekomst wellicht evenmin in Anderlecht. KV Mechelen neemt mogelijk afscheid van jongens als Gaëtan Coucke, Nikolas Storm en Vinicius Souza.