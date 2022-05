BEKIJK: Stoffel Vandoorne parkeert zijn Mercedes op 3e plaats in luchthaven van Berlijn

Stoffel Vandoorne is 3e geworden in de eerste E-Prix van Berlijn dit weekend. Onze landgenoot pakte uit met een sterke inhaalrace nadat hij slechts 8e werd in de kwalificaties. Op de voormalige luchthaven van Berlijn had hij even zicht op de overwinning, maar Vandoorne moest een Zwitser en een Fransman alsnog voor laten gaan.