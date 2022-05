Apeldoorn krijgt het EK atletiek indoor van 2025 toegewezen

Vorig jaar was de Poolse stad Torun gastheer voor het EK atletiek in zaal.



België vulde zijn mandje toen met 5 medailles: 2x goud met Nafi Thiam (vijfkamp) en Elise Vanderelst (1.500 m), 2x zilver met Isaac Kimeli (3.000 m) en Noor Vidts (vijfkamp) en 1x brons met Thomas Carmoy (hoogspringen).

Volgend jaar mogen de Belgen op medaillejacht gaan in Istanboel (Turkije), het jaar daarop is het dus in Apeldoorn (Nederland) te doen.

"We hebben de ambitie om er een verrassend en spectaculair evenement van te maken voor de atleten, toeschouwers en media", zegt Pieke de Zwart, directeur van de Nederlandse Atletiekunie. "Al wordt het wel een stevige klus."

Het EK staat gepland van 13 tot en met 16 maart. "Het wordt een vierdaags topsportfeest."

De laatste keer dat Nederland het EK indoor mocht organiseren was in Den Haag in 1989.