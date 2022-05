BEKIJK: Arnaud De Lie maakt zware smak in openingsrit in Duinkerke

De Lie in de tang genomen in de sprint, Welsford bestraft

De Vierdaagse van Duinkerke - die tegenwoordig 6 dagen duurt - beloofde een feest voor de sprinters te worden. Voor Arnaud De Lie werd het in de eerste rit een nachtmerrie.

Na de finish in Aniche sprak immers niemand meer over de vlucht met 3 Belgen (Lionel Taminiaux, Gijs Van Hoecke en Alex Colman) maar enkel nog over de zware crash met de jonge Belg.

De Lie leek in de sprint net op tijd naar voren te stormen, maar om nog te kunnen winnen, moest hij zich tussen zijn concurrenten Daniel McLay en Sam Welsford wurmen in een klein gaatje.

Omdat Welsford De Lie voelde komen en zich breed maakte, werd het kleine gaatje plots een té klein gaatje. De Australiër kon zich nog overeind houden op weg naar de zege, maar De Lie en McLay waren wel de klos.

De jury bekeek de beelden aandachtig en vond toch dat Welsford de hoofdschuldige was voor de crash. De Australiër werd dan ook gedeclasseerd en Arvid de Kleijn werd uitgeroepen tot winnaar. De Lie had daar niet veel meer aan, hij werd tot lang na sprint onder handen genomen door het medische personeel en nadien afgevoerd naar het ziekenhuis. Er is nog geen bericht over zijn toestand.