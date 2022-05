Arnaud De Lie ontsnapt aan breuken bij valpartij: "Vooral ontgoocheld dat ik naast de zege grijp"

"Ik voel me momenteel goed, maar ik ben vooral ontgoocheld dat ik naast de zege grijp. De ploeg had de hele dag hard gewerkt en ik wou hen daarvoor belonen."

"Ik ging heel snel en ik was er zeker van dat ik zou winnen. Maar het was niet mogelijk om die val te vermijden."

Arnaud De Lie kreeg in het ziekenhuis het goede nieuws dat hij niets had gebroken, al zorgt een hersenschudding er wel voor dat hij morgen niet meer kan starten. Zelf zat de ambitieuze De Lie vooral met de sportieve gevolgen in.

Zijn collega Nikolas Maes van Lotto-Soudal had een andere opinie. "Het is mooi dat Welsford na de finish nog eens bij ons is gekomen. Hij stelde dat het niet zijn bedoeling was Arnaud uit evenwicht te brengen."

Bij DSM waren ze het, bij monde van ploegleider Roy Curvers, niet eens met de declassering van hun renner. "Ik vind dat De Lie in een gat wil kruipen dat er niet is."

Welsford: "Het was nooit mijn bedoeling"

Op Twitter bood Sam Welsford nog eens zijn excuses aan. "Ik hoop dat iedereen die betrokken was bij de valpartij, in orde is. Het was nooit mijn bedoeling om iemand neer te halen of een valpartij te veroorzaken. Het is moeilijk om een contact te controleren tijdens een sprint met 70 kilometer per uur."

"Het was niet mijn bedoeling, dus ik wil me excuseren voor wat er is gebeurd. Ik hoop dat iedereen oké is."