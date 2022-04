Nations Cup: 21-jarige Fabio Van den Bossche haalt knap brons in het omnium

Na een vijfde plaats in de scratch, een zesde in de temporace en een tweede in de afvallingskoers deed Fabio Van den Bossche voor de start van de afsluitende puntenkoers nog steeds mee voor de medailles.



Onze 21-jarige landgenoot begon in Schotland als 3e in de stand en hield die podiumplaats ook vast na een knappe koers. De Brit Oliver Wood ging met de zege aan de haal.



Ook Lotte Kopecky kwam vandaag opnieuw in actie. Aan de zijde van Shari Bossuyt sloot ze de Nations Cup af met een 5e plek in de ploegkoers.



Voormalig wereldkampioene keirin Nicky Degrendele wist zich in de herkansingen te plaatsen voor de tweede keirinronde, maar moest zich vervolgens tevreden stellen met de kleine finale. Daarin werd onze landgenote uiteindelijk 11e.