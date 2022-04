Een verse podcast: de psychologie achter de Roubaix-zege van Mathew Hayman

Mathew Hayman roept nog altijd nare herinneringen op bij de fans van Tom Boonen. De Australiër hield Boonen in 2016 van een 5e kassei in Roubaix. Een trauma in het Boonen-kamp enerzijds, een kabinetstukje van de Australiër anderzijds. In Sporza Koers komt de psychologie achter de onverwachte zege aan bod.