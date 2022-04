LA Lakers geven coach Frank Vogel de bons na mislukt seizoen

Frank Vogel leidde de LA Lakers in het seizoen 2019-2020 nog naar de 17e titel uit de clubgeschiedenis. Maar daarna was het een stuk minder met de club uit Los Angeles.

In het tussenseizoen speelden de Lakers hoog spel door met onder meer Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Rajon Rondo en DeAndre Jordan een pak grote namen binnen te halen, waarvan de meeste weliswaar op hun retour zijn.

Dat werd afgelopen seizoen pijnlijk duidelijk. Met een LeBron James die al te vaak geblesseerd was, konden de Lakers geen rol van betekenis spelen.

"Dit was een geweldig lastige beslissing om te nemen, maar wel een die we op dit moment nodig vonden", zegt algemeen manager Rob Pelinka. "We wensen Frank en zijn geweldige familie het allerbeste voor de toekomst."