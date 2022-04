Geblesseerde LeBron James kijkt machteloos toe hoe zijn Lakers de play-offs vergooien

De 7e opeenvolgende nederlaag van de LA Lakers liet vannacht definitief het doek vallen over de play-off-ambities van LeBron James en co. Het team van de geblesseerde LeBron James kwam niet verder dan een 121-110-verliesscore tegen de Phoenix Suns - de leider in de Western Conference. Vooral in het derde kwart (29-9) tekenden Westbrook en co hun doodvonnis.

We zijn op het einde van de rit tekortgeschoten door een onsamenhangend seizoen. Frank Vogel, coach LA Lakers

De Lakers hebben nochtans vijf potentiële Hall of Famers in hun team met LeBron James, Davis, Westbrook, Carmelo Anthony en Dwight Howard. Toch kwamen de sterren van de Stad van de Engelen dit seizoen nooit volledig op dreef.

Davis en James misten grote delen van het seizoen door blessures en Westbrook leek nooit goed te passen in zijn nieuwe team. "We zijn op het einde van de rit tekortgeschoten door een onsamenhangend seizoen", legde Lakers' coach Frank Vogel uit. "Toch kan ik met mijn hand op mijn hart vertellen dat het niet aan de inzet van mijn spelers lag. We zijn blijven vechten tot de laatste snik."

Ook Carmelo Anthony, het nummer zeven van de Lakers, klonk ontgoocheld. "Over bepaalde zaken hadden we dit seizoen geen controle. Toch mogen we geen excuses zoeken. We hebben te weinig getoond op het parket."

Devin Booker gooit de Suns de geschiedenisboeken in

De ene zijn dood, is de ander zijn brood. Devin Booker scoorde vannacht 32 punten en leidde zijn Phoenix Suns zo naar een historische 63e overwinning. De Suns blijven daarom op de leidersplaats in het Westen gebeiteld. Matchwinnaar Booker signeerde zijn shirt na de wedstrijd en overhandigde het aan Al McCoy, die bezig is aan zijn 50e seizoen achter de microfoon. McCoy heeft in een halve eeuw al veel basketbal zien passeren, maar hij zag dus nog nooit zoveel Phoenix-overwinningen in één seizoen.

"Vanavond is ongelooflijk speciaal," vertelde ook Suns' coach Monty Williams. "Niet alleen voor de club, maar ook voor de mensen in de stad is deze triomftocht een overwinning. Overal waar ik kom, vertellen voorbijgangers mij over hun passie voor de club."



