LA Lakers doen opnieuw een slechte zaak in de NBA: "Voelt alsof de bal telkens verkeerde kant uit springt"

De Lakers, bezig aan een verschrikkelijk seizoen ondanks de hoge verwachtingen, konden tegen New Orleans voor het eerst sinds 16 februari weer rekenen op Anthony Davis. Ook LeBron James was er na een korte afwezigheid weer bij.

De twee supersterren deden het uitstekend, maar hun 61 gecombineerde punten volstonden niet om het ex-team van Davis te verslaan. Bij 111-114 probeerde James nog extra tijd uit het vuur te slepen, maar zijn poging raakte alleen maar lucht.

Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd zag het er nochtans goed uit voor de Lakers, die met een voorsprong van vijf punten "money" time ingingen. Maar daarna liep het helemaal mis. Davis, James en Russell Westbrook, toch geen sukkels, misten zowat alles en de Pelicans gingen nog op en over de Lakers.

"Dit was een must-winwedstrijd voor ons", zei James na de wedstrijd. "We hebben ons werk niet goed gedaan. We konden het afmaken, maar op het einde kwamen we gewoon te kort."

"Het is echt ons seizoen niet. Op het parket lijkt het alsof de bal altijd de verkeerde kant uit springt. Het zit al een heel seizoen tegen, het was nu niet anders. Een ongeluk komt zelden alleen."

De Lakers moeten in hun laatste vijf wedstrijden, tegen kleppers Phoenix, Denver en Golden State, nu twee keer meer winnen dan San Antonio, die op de tiende en laatste play-offplaats staan. "We moeten gewoon 5-0 gaan", weet Davis. "Een andere optie is er niet."