Nikola Jokic schrijft stukje NBA-geschiedenis met ongelooflijke cijfers

Denver Nuggets verzekeren zich tegen Memphis van play-offs: 122-109

Dankzij onder meer 34 punten en 16 rebounds van Nikola Jokic won Denver van Memphis met 122-109. Dankzij die vijfde zege in zeven wedstrijden is Denver nu zeker van een plaats in de play-offs in het Westen.

Maar hét moment van de avond kwam er toch toen Jokic zijn 31e punt maakte in het vierde quarter. Mensen gingen op de banken staan en Jokic werd door zijn medespelers gefeliciteerd voor zijn indrukwekkende record.

Jokic is 27 jaar, 2m 11 groot en speelt sinds 2015 voor de Denver Nuggets. Vorig seizoen werd hij nog verkozen tot de MVP van de NBA.

Jokic moest voor zijn historische avond wel doorzetten, want in het begin van de avond kreeg hij een elleboog in zijn gezicht, waardoor hij bloedend even naar de kant moest.