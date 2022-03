Maak kennis met "Al Rihla", de officiële bal voor het WK voetbal in Qatar: "Onze snelste bal ooit"

Al Rihla is het Arabisch voor "reis". Dat is wat de bal ook te wachten staat de komende maanden, want hij zal een reis maken langs 10 wereldsteden.

Voor het ontwerp van de bal inspireerden de designers bij Adidas zich op de Arabische cultuur en architectuur.

Bovendien maken ze zich sterk dat de bal ook een wetenschappelijk hoogstandje is. "De bal werd ontworpen op basis van data en tests in laboratoria, windtunnels en op het veld om de nauwkeurigheid en stabiliteit in de lucht te verbeteren." Adidas claimt dat het hierdoor hun snelste bal ooit is.

Daarnaast was er ook aandacht voor de duurzaamheid. "Doordat er alleen inkt en lijm op waterbasis werd gebruikt bij de productie is het de meest duurzame WK-bal ooit."

1% van de netto-omzet van Al Rihla zal door Adidas doorgestort worden naar Common Goal, een collectief fonds dat investeert in maatschappelijke organisaties die de kracht van voetbal gebruiken om achtergestelde gemeenschappen een betere en inclusievere toekomst te bieden.