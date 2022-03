Koen Naert heeft gekozen: "Ik zet alles op het EK en pas voor het WK"

Het wordt druk tijdens de zomervakantie in atletiekland. Van 15 tot en met 24 juli staat het WK in de Verenigde Staten op het programma, van 15 tot en met 21 augustus is er het EK in München. Uitzonderlijk, omdat het WK vorig jaar niet kon doorgaan.

"Als ik geen titelverdediger was op het EK, was het een moeilijke keuze geweest", stelt marathonloper Koen Naert, "maar nu wil ik absoluut mijn Europese titel verdedigen. Dus zet ik alles op het EK en schrap ik het WK."

"In 2023 is er in Boedapest alweer een WK, dus was de keuze uiteindelijk snel gemaakt."



Stiekem hoopt Naert in München gewoon opnieuw goud te pakken. "De situatie is veranderd. Er zal veel meer naar mij gekeken worden, maar natuurlijk wil ik even goed doen als in 2018."

"Toewerken naar één groot doel is wat ik goed kan en dat wil ik dit jaar nog eens tonen. Het zal ook wat afhangen van wie er kiest voor het WK en wie voor het EK", besluit hij.