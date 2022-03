Om naar uit te kijken op het WK: 2 Belgische medaillekansen, 5 wereldrecords en een emotionele wereldtitel?

Onze grootste medaillekans: Noor Vidts

De kans is groot dat de Belgische delegatie vrijdag meteen raak schiet op het WK. In de vijfkamp komt Noor Vidts in actie.

Op de zevenkamp van de Olympische Spelen, werd ze 4e. De top 3 (Thiam en de Nederlandse atletes Vetter en Oosterwegel) zijn niet van de partij in Belgrado.

Kris Meertens: "Katarina Johnson-Thompson is er wel weer bij. Zij verdedigt haar titel en is normaal gezien verlost van blessurelast. Alleen heeft ze dit jaar nog geen wedstrijd gelopen."

"Vraag is dus hoe sterk ze aan de start komt. Als KJT op volle kracht kan deelnemen, zal Vidts voor zilver moeten strijden. Johnson-Thompson is sterker in 3 disciplines, Vidts kan haar normaal gezien enkel kloppen in het kogelstoten en op de 800 meter."

En als Johnson-Thompson nog niet de oude is? Meertens: "Dan zit de wereldtitel erin voor Vidts. Zeker omdat ze progressie blijft maken."

"Dat hebben we onlangs nog gezien op het Belgisch kampioenschap waar ze twee persoonlijke records aanscherpte: in het kogelstoten en op de 60 meter horden."