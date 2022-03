Kersvers crosskampioen Michael Somers heeft grootse plannen: eerst WK indoor, daarna olympische marathon

Michael Somers (27) bereidt zich momenteel voor op het WK indoor in Servië. De kersverse Belgisch kampioen veldlopen is er voor het eerst bij en treedt aan in de 3.000 meter. Somers koestert ook olympische plannen.

Van de Belgische modder naar de indoorpiste in Belgrado: Michael Somers stoomt zich momenteel klaar voor het WK indoor. Een week nadat hij zijn eerste Belgische driekleur in het veldlopen heeft veroverd. Vrijdag gaat het WK van start. "Deze periode is het hoofddoel van deze winter. November en december waren goeie maanden, maar daar lag de focus niet op. Het EK vedlopen was mijn tussendoel, het WK indoor is het absolute doel", vertelt Michael Somers aan Sporza. Somers heeft een goeie winter achter de rug. In december werd hij 5e op het EK veldlopen in Dublin en in maart dit jaar 1e op het BK in Laken. "Het EK is goed uitgedraaid. Door het veldlopen heb ik een hele goeie basis waar ik ver mee kan komen. Daarom was dat EK een succes."

Het WK is het absolute doel dit seizoen. Michael Somers

"De 3.000 meter ligt buiten mijn comfortzone"

Op de 3.000 meter, het laatste nummer van het BK indoor, verzekerde Somers zich van een ticket voor het WK in Belgrado. "De focus ligt op het WK indoor omdat dat voor mij een uitdaging is die buiten mijn comfortzone ligt. De 3.000 meter is een korte afstand voor mij, maar ik wil de uitdaging aangaan. Het is ook nieuw voor mij om een WK op de piste mee te maken. Ik heb het gevoel dat het me ligt", aldus Somers. "De bedoeling is om me goed te positioneren in de wedstrijd om zo een

finaleplaats te kunnen ambiëren. Hopelijk kan ik een snelle wedstrijd doorstoten naar de finale, dat zou een droom zijn."

Michael Somers: "De WK-finale zou een droom zijn."

Dromen van de olympische marathon in Parijs

De ambitie van Michael Somers is om vanaf deze zomer de omschakeling te maken naar de langere afstanden. Hij droomt zelfs al van de Spelen in Parijs van 2024. "Daar wil ik graag de marathon lopen", vertelt Somers. "Ik ga na de zomer de omschakeling maken en proberen om een halve marathon te lopen. Dat zal me wel liggen, maar ik moet kijken of mijn lichaam de belastbaarheid van de langere trainingen aan kan."

Ik moet me tegenover niemand verantwoorden. Dat geeft me mentale rust. Michael Somers

De 27-jarige loper, die de kost verdient als kinesist, krijgt wat hulp van zijn club, maar hij staat er voornamelijk alleen voor. Een voordeel vindt hij. "Ik moet me tegenover niemand verantwoorden en er is niemand die me voorwaarden oplegt. Dat geeft me mentale rust." Somers blijft ook in aanloop naar het WK met zijn voetjes op de grond. Zijn Belgische titel heeft hij op zak, maar hierdoor gaat hij niet zweven. "Als ik Belgisch kampioen werd, vroegen kinderen me om een handtekening. Zulke momenten komen niet veel voor in een sportcarrière."

Te herkennen aan zijn snor