Kobe Bryant verdwijnt nog niet van basketbalvelden, dankzij nieuwe deal met Nike

Kobe Bryant, zijn dochter Gianna en 7 anderen kwamen in januari 2020 om het leven bij een helikoptercrash. Maar Kobe verdween niet van de basketbalvelden: sindsdien droeg bijna 1 op 5 NBA-spelers een Nike Kobe sneaker tijdens een wedstrijd. In het seizoen 2019-2020 was dat zelfs nog 1 op 3.

Bijna een jaar geleden liep de sponsordeal af: Nike produceerde sinds de dood van Bryant geen Kobe basketbalschoenen meer, wat leidde tot woekerprijzen op gespecialiseerde websites.

Maar de nalatenschap van Kobe Bryant verdwijnt dan toch niet. Zijn weduwe Vanessa heeft een nieuw langetermijncontract gesloten met Nike.

"Ik ben zo trots dat de schoenen van mijn echtgenoot nog altijd zo vaak worden gedragen door NBA-spelers. En dat zijn schoenen nog altijd zo gegeerd zijn bij zijn fans", schrijft Vanessa Bryant op Instagram.

De 11 "signature models" die Bryant droeg tijdens zijn carrière, worden opnieuw uitgegeven. En er komt ook een reeks schoenen ter ere van zijn dochter Gigi. De opbrengst daarvan gaat naar een goed doel.