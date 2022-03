Koen Casteels haakt geblesseerd af voor oefeninterlands met Rode Duivels

De Rode Duivels werkten dinsdagavond in het oefencomplex in Tubeke een training af in aanloop naar de oefeninterlands tegen Ierland (zaterdag in Dublin) en Burkina Faso (volgende week dinsdag in Anderlecht). Tijdens die oefensessie ontbrak Casteels al.

Casteels miste bijna twee weken geleden ook al een wedstrijd met Wolfsburg door een heupblessure. Het is niet duidelijk of de doelman opnieuw last heeft van hetzelfde probleem, maar hij komt alvast niet in actie voor de Rode Duivels.

Bondscoach Roberto Martinez riep voor de oefeninterlands tegen Ierland en Burkina Faso alleen maar spelers op met minder dan 50 caps achter hun naam. Bij de doelmannen levert dat nog voldoende reservespelers op.

Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Straatsburg) en Thomas Kaminski (Blackburn) staan nog op het keuzelijstje van de bondscoach.