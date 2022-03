Wout Alleman debuteert in Cape Epic: "Zonder pech hopen we mee te doen voor podium"

De 8-daagse rittenkoers begint met een proloog van 24 km in het wijndomein Lourensford.



"Dit is mijn eerste Cape Epic, de grootste mountainbikewedstrijd ter wereld", kijkt Alleman ernaar uit. "Ik ben dan ook nerveus, er is een gezonde spanning."



Alleman rijdt samen met Fabian Rabensteiner, de Italiaanse kampioen. De twee zijn ambitieus: "Omdat het mijn eerste keer is, was het de bedoeling om ervaring op te doen. Maar nu er een teammaat uitgevallen is, is het de bedoeling dat wij voor het resultaat gaan."





De twee waren tweede in de Andalucia Bike Race eerder dit seizoen met 3 etappezeges. "We hopen hier ook voor etappezeges te gaan. Dan volgt een goed klassement wel vanzelf. Zonder pech kunnen we misschien voor het podium gaan."



Het parcours valt wel niet mee: "De proloog van 24 km valt nog mee, al is het heel technisch, maar de dagen daarna worden heel lang, technisch en zwaar met de warmte. Het wordt heel zwaar."



De topfavorieten voor de koers zijn de Zwitsers Nino Schurter en Lars Forster, de laureaten van 2019. "Het wordt vooral zaak van kalm te blijven en geen pech te hebben."